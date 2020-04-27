Джейхун Байрамов: Сектор образования будет не первым, вышедшим из режима карантина (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Сектор образования будет не первым, вышедшим из режима карантина в Азербайджане.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала министр образования Джейхун Байрамов, передает в понедельник Trend.

Министр отметил, что возобновление обучения приведет к перемещению в целом свыше двух миллионов человек.

Байрамов добавил, что когда начались вводиться ограничительные меры, сфера образования стала одной из первых, где они применялись.

«Меры по смягчению будут приняты постепенно. Решение будет принято после анализа эпидемиологической ситуации. Сфера образования не будет среди первых, вышедших из режима карантина в Азербайджане», - сказал Байрамов.

Министр добавил, что компания Azercell предоставляет льготный интернет-пакет всем преподавателям, прошедшим регистрацию в рамках проекта «Вирутальная школа».

«В связи с этим мы обратились и к другим операторам, наверняка и они дадут положительный ответ»,- отметил Джейхун Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)