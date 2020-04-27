В Азербайджане продлен срок ограничения на вывоз медицинских препаратов из страны

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение Кабмина № 42 от 14 февраля 2020 года «О мерах по временному ограничению вывоза из страны некоторых медицинских препаратов и лекарств».

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, срок временного ограничения на вывоз из страны некоторых медицинских средств и препаратов, используемых для борьбы с новым коронавирусом (2019-nCoV) (стерильные перчатки, бахилы, медицинские маски и очки, дезинфицирующие вещества и оборудование, специальная одежда и другие необходимые медицинские принадлежности и препараты) продлен с 1 мая по 1 июля 2020 года.