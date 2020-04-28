В Азербайджане телеуроки будут продолжаться до конца учебного года

БАКУ /Trend/ - Телеуроки будут продолжаться до конца учебного года.

Об этом заместитель министра образования Азербайджана Махаббат Велиева сказала в ходе передачи "Hədəf" на AzTV, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, программа обучения в течение указанного периода будет полностью освоена.

"Начиная с 3 марта, когда в рамках мер по предотвращению угрозы коронавируса деятельность образовательных учреждений была приостановлена, министерством был оперативно принят ряд решений. В том числе 11 марта были запущены телеуроки. В настоящее время телеуроки проводятся для всех классов", - сказала Велиева.

Она добавила, что каждый учащийся должен максимально использовать эту возможность.

По ее словам, Азербайджан первым в тот период начал проводить телеуроки, и позже на этот метод обучения перешли и многие другие страны.

Велиева отметила, что наряду с телеуроками, министерство образования запустило в апреле проект "Виртуальная школа", и телезанятия и онлайн-уроки проходят синхронно.

(Автор: Афаг Рза)