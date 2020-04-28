В Азербайджане к оплачиваемым общественным работам привлечены еще 18 тыс. лиц (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - За последние 10 лет в Азербайджане дополнительно созданы 18 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест, и общее число привлеченных к этим работам превысило 56 тысяч, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

По поручению Президента Ильхама Алиева число этих мест будет доведено до 90 тысяч.

С каждым из них заключен трудовой договор, что создает в будущем основу для их прав по соцобеспечению.

Общественные оплачиваемые рабочие места создаются в таких сферах как благоустройство, озеленение, уход за парками, проведение дезинфекционных работ, уход за одинокими лицами и лицами с инвалидностью и другие.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)