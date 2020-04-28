Бактрансагентство: С 1 мая вводятся штрафы за незаконную парковку (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Лица, нарушающие правила стоянки и паркования, с 1 мая будут штрафоваться, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В сообщении говорится, что с 21 марта временно приостановлены меры административно взыскания против водителей, нарушающих правила стоянки и паркования. Этот шаг также был предпринят с целью поддержки жителей столицы в период карантина.

В связи с тем, что с 27 апреля карантинный режим начал смягчаться, возобновилась работа ряда сфер, в связи с чем на улицах и дорогах увеличилось число транспортных средств и пешеходов: "В результате нарушение правил стоянки и паркования на некоторых территориях создают препятствия для движения автомобилей и пешеходов, а в ряде случаев приводят к транспортным заторам. Эта ситуация также негативно влияет и на интервалы автобусов регулярных маршрутов и экспресс-автобусов. Более того, это также приводит к лишней потери времени граждан, получивших SMS-разрешение на выход из дома. Поэтому с 1 мая Агентство будет контролировать территории, где наблюдаются проблемы в связи с нарушением правил стоянки и паркования, и принимать меры против водителей, совершивших административное правонарушение".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)