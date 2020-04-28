Госкомитет Азербайджана: Необходимо повышение профессионализма школьных психологов (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Для предотвращения случаев уклонения от обучения девочек есть необходимость в повышении профессионализма школьных психологов.

Об этом во вторник сказала Trend заместитель заведующего отделом проблем женщин и гендерных вопросов Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Сабина Талышинская.

Она добавила, что для недопущения ранних браков и случаев уклонения от обучения девочек проведена работа по просвещению, которая уже дает положительные результаты.

По словам Талышинской, самый высокий показатель несовершеннолетних девочек, вступивших в брак, был зафиксирован в 2011 году – 5 138. Однако в результате соответствующих изменений в Семейном кодексе и благодаря просветительской работе с 2012 года в этих показателях наблюдается снижение. В 2018 году число несовершеннолетних девочек, вступивших в Азербайджане в брак, составило 338 человек. Помимо этого, если в 2011 году число детей, рожденных несовершеннолетними, было равно 4 392, то в 2018 году эта цифра снизилась более чем в два раза и составила 2 129.

«Хотя меры по предотвращению в стране ранних браков уже дают результаты, они не должны быть прекращены. Для предотвращения случаев уклонения от обучения девочек необходимо повысить интенсивность работы, проводимой в учебных заведениях, а также есть необходимость в повышении профессионализма школьных психологов», - отметила Сабина Талышинская.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)