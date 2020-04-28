В Азербайджане свыше 82 тыс. семьям выплачена адресная социальная помощь за апрель

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Азербайджане 82 300 семьям выплачена адресная государственная социальная помощь за апрель. Число членов этих семей составляет 342 тысячи человек, сообщили во вторник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения.

По информации ведомства, после получения разрешения на выход из дома, члены этих семей могут получить эти средства в банкоматах и POS-терминалах любого банка или ООО «Азерпочт» без какой-либо комиссии.

Отметим, что охват программы адресной государственной социальной помощи периодически растет. С первого апреля число семей, получающих такую помощь, увеличилось на 12 тысяч, в том числе членов семей - на 50 тысяч человек.

Также растет и размер этой помощи, рассчитанной на каждую семью, и в настоящее время составляет 223 маната.

Таким образом, выплата всех пенсий, пособий, стипендий и социальной помощи за апрель полностью завершилась.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)