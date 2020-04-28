В ближайшие дни в Азербайджане запускается подсистема оплаты обучения студентов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в ближайшие дни будет запущена централизованная подсистема для оплаты со стороны государства обучения студентов из социальной уязвимой группы.

Об этом, выступая на онлайн-конференции "Влияние пандемии на сферу образования" сказал советник министра образования Эльнур Мамедов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, студенты смогут напрямую обращаться в эту подсистему.

"Поскольку подсистема интегрирована в системы соответствующих госструктур, студенты смогут в режиме реального времени проверить, соответствует ли они критериям, определенным Кабмином", - сказал Мамедов.

Советник отметил, что в настоящее время в системе высшего образования за счет государства учатся 17 тысяч студентов, относящихся к уязвимой группе населения.

Напомнив, что в Азербайджане каждый второй студент учится за счет государства, Мамедов добавил, что в 2020 году принято решение об оплате обучения примерно 20-22 тысяч человек, относящихся к социально уязвимой группе, для чего выделено 40 млн манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)