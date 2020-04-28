Ограничено транспортное движение на северном выезде из Баку
БАКУ/Trend/ - В Баку на Московском проспекте, называемом "Шамахинка", 28-29 ограничено движение, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Сообщается, что движение от круга 20 Января до территории, называемой "Шамахинка", ограничено в рамках работ по реконструкции, проводимых на автотрассе Баку-Шамахы.
В альтернативе водители могут воспользоваться следующим направлением: проспект Зии Буниятова-улица Асифа Магеррамова-проспект Зии Буниятова-круг 3-го микрорайона, Тбилисский проспект или проспект Зии Буниятова-круг 20 Января-улица Музаффара Гасанова-Алатава.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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