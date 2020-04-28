В Азербайджане обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков
БАКУ/Trend/ - Обнародовано расписание школьных занятий на 29 апреля в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, передает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.
Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке министерства образования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы школьного обучения.
Также видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале и официальной странице в Facebook министерства образования, а также на портале видеоуроков ведомства.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Гюнель Зейналова)
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