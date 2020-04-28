В Азербайджане выявлены 39 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 59 человек – Оперативный штаб (версия 2)
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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлены 39 новых случаев инфицирования коронавирусов, вылечились 59 человек, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Согласно информации, на сегодняшний день в стране выявлены 1 717 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 221, скончались 22 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 474 лиц, из них состояние 15 оценивается как тяжелое, 22 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведены 132 640 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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