Министры здравоохранения стран-членов Тюркского совета приняли решение в связи с пандемией (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - На сегодняшней встрече министров здравоохранения стран-членов Тюркского совета, оговорены решения по выполнению положений Бакинской декларации, принятой ранее на Саммите Тюркского совета, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.
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