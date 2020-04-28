Министры здравоохранения стран-членов Тюркского совета приняли решение в связи с пандемией (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На сегодняшней встрече министров здравоохранения стран-членов Тюркского совета, оговорены решения по выполнению положений Бакинской декларации, принятой ранее на Саммите Тюркского совета, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.