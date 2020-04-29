В связи с коронавирусом в воинских частях армии Азербайджана созданы контрольные группы

БАКУ/Trend/ - В рамках борьбы с угрозой распространения коронавируса в воинских частях армии Азербайджана созданы контрольные группы.

Об этом сказал начальник службы Главного управления материально-технического обеспечения министерства обороны полковник Эльданиз Яхъяев, комментируя превентивные меры в воинских частях в связи с угрозой пандемии, передает в среду Trend.

По его словам, личный состав, занимающийся в воинских частях обеспечением продовольствием, регулярно совершает дезинфекционные процедуры. Помимо этого используемое кухонное оборудование и посуда регулярно обрабатываются особым дезинфицирующим раствором. Для обеспечения полной безопасности и чистоты в воинских частях созданы командирские контрольные группы. Они серьезно контролируют все процессы, в том числе, чтобы перед входом в столовую воинской части личный состав дезинфицировал руки специальным антисептическим средством.

"Как известно, люди со слабым иммунитетом наиболее подвержены инфицированию коронавирусом. Особым поручением министра обороны в рацион военнослужащих добавляется больше продуктов, богатых витамином С и другими, в частности, фрукты и овощи. Особое внимание уделяется тому, чтобы личный состав больше употреблял свежие яблоки, чеснок, лук, капусту и свеклу. На обед и ужин подаются также салаты из свежих овощей. От имени всего личного состава хочу обратиться к населению и сказать, что мы для них находимся на страже Родины. Пусть и они ради нас берегут свое здоровье", - сказал полковник.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)