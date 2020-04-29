После возобновления работы Бакметрополитена пассажиров будут регулярно предупреждать о социальной дистанции
БАКУ/Trend/ - После того, как возобновится работа станций Бакинского метро, пассажиров регулярно будут предупреждать о соблюдении социальной дистанции, сказал в среду, отвечая на запрос Trend, глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.
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После возобновления работы Бакметрополитена пассажиров будут регулярно предупреждать о социальной дистанции
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