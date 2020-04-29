Обнародована ситуация с распространением коронавируса в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Cегодня в Азербайджане было проведено 4 765 тестов на коронавирус.
Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 29-е апреля.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 137 379 тестов.
Напомним, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество излечившихся пациентов составляет 1 267, а общее количество инфицированных - 1 766, 23 человека из них скончались. Лечение 476 пациентов продолжается в больницах особого режима.
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