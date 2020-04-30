В апреле call-center "142" минтруда Азербайджана ответил на 165 тыс. обращений
БАКУ/Trend/ - В апреле call-center "142" минтруда Азербайджана ответил на 165 тысяч обращений.
Как сообщили в четверг Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, call-center "142" работает в усиленном режиме.
Обращения были связаны с мерами социальной поддержки, а также вопросами по труду, занятости, соцзащите, медико-социальной реабилитации и другими вопросами. Звонки принимаются с 9:00 до 00:00 сотней операторов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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