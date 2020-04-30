Информация о календаре "Гран При Азербайджана" Формулы 1 не соответствует действительности

БАКУ /Trend/ - Операционная компания Бакинского городского кольца (Baku City Circuit) прокомментировала информацию, распространенную немецким изданием "Bild" о том, что "Гран При Азербайджана" Формулы 1 будет проведен 6 сентября 2020 года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на компанию.

"Информация, распространяемая по данному поводу теми или иными СМИ, не соответствует действительности, так как "Формула-1" пока не объявила новый календарь гонок", - сказали в компании.

Было отмечено, что в настоящее время персонал Операционной компании Бакинского городского кольца находится в отпуске, и ввиду объявленного карантина никаких монтажных работ в связи с соревнованиями не ведется.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)