В Азербайджане судебные процессы стали проводиться в онлайн-режиме (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в рамках особого режима карантина и социальной изоляции судебные процессы организуются в формате видеоконференции.

Об этом на пресс-конференции на тему "Доступ к юстиции в период пандемии" сказал судья Ясамальского районного суда города Баку Рамин Гурбанов, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что в связи с действующим в стране особым режимом карантина посредством новой программы «электронный суд» судебные процессы проводятся в режиме онлайн, в формате видеоконференции, также автоматически ведется аудио- и видеозапись заседаний.

«В Ясамальском районном суде г. Баку это программное обеспечение успешно применяется, судебные процессы проходят в формате видеоконференции в онлайн-режиме, выносятся судебные решения», - сказал Гурбанов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)