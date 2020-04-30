БАКУ /Trend/ - В период карантина в Азербайджане, зарегистрировано 1224 брака.

Об этом на онлайн-брифинге министерства юстиции на тему "Досягаемость юстиции в период пандемии" сказала начальница отдела регистрации министерства Рашида Манафова, передает в четверг Trend.

По ее словам, в период карантина регистрации разводов не было, ввиду того, что эта процедура была приостановлена.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)