В период карантина в Азербайджане зарегистрировано 1224 брака
БАКУ /Trend/ - В период карантина в Азербайджане, зарегистрировано 1224 брака.
Об этом на онлайн-брифинге министерства юстиции на тему "Досягаемость юстиции в период пандемии" сказала начальница отдела регистрации министерства Рашида Манафова, передает в четверг Trend.
По ее словам, в период карантина регистрации разводов не было, ввиду того, что эта процедура была приостановлена.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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