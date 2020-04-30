Заключенные в Азербайджане протестированы на предмет инфицирования коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Заключенные в исправительных учреждениях Азербайджана протестированы на предмет инфицирования коронавирусом.
Как передает в четверг Trend, об этом на онлайн-брифинге министерства юстиции на тему "Досягаемость юстиции в период пандемии" сказала начальница отдела прав человека и связей с общественностью министерства Айнур Сабитова.
По ее словам, данный вопрос в исправительных учреждениях находится под серьезным контролем.
"В таких учреждениях осужденные прошли тесты на коронавирус. Процессом охвачены не все заключенные. Под контроль взяты в основном осужденные с повышенным давлением. Ни у одного из них вирус не обнаружен", - сказала Сабитова.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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