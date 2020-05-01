В Баку изменена схема движения автобусов по 27 маршрутам
БАКУ/Trend/ - В рамках работ по реконструкции, проводимых на дороге Баку-Сумгайыт, 30 апреля и 1 мая ограничивается движение от Московского проспекта до круга 20 Января в направлении выезда из города.
Об этом сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве.
Сообщается, что по этой причине временно изменено направление движения регулярных автобусов по 27 маршрутам, работающих на этом участке:
Маршруты № 2 и №13
направление:
Международный автовокзальный комплекс: Тбилисский проспект - улица С. Дж. Пешавари, - круг третьего микрорайона - улица А. Магеррамова - улица М. Джалала, затем по своей линии.
Маршрут № 7А
направление:
Международный автовокзальный комплекс: круг третьего микрорайона - улица А. Магеррамова - улица М. Джалала, затем по своей линии.
Станция метро "Ахмадли": Московский проспект - улица М. Джалала - улица А. Магеррамова - круг третьего микрорайона, затем по своей собственной линии.
Маршрут № 7B
направление:
Центр транспортного обмена Кероглу : улица М. Гасанова - улица Г. Зардаби - проспект Тбилиси (разворотный маневр) - ул. А. Саламзаде, затем по своей линии.
Жилой комплекс Ясамал: круг третьего микрорайона - улица Р. Джафарова - Московский проспект (разворотный маневр) - ул. М. Гасанова, затем по своей линии.
Маршрут № 14
направление:
Схема движения с последней остановкой на улице М. Гасанова (станция метро 20 Января) - улица М. Гасанова. - улица Г. Зардаби - улица А.М. Шарифзаде, затем по своей линии.
Маршрут № 18
направление:
9-й микрорайон: круг третьего микрорайона - улица А. Магеррамова - улица М. Джалала, затем по своей линии.
Маршруты № 37 и 59
направление:
Международный автовокзальный комплекс: Тбилисcкий проспект - улица С. Дж. Пешавари - круг третьего микрорайона - улица А. Магеррамова - улица М. Джалала, затем по своей линии.
Маршрут № 65
направление:
Тбилисский проспект - улица С. Дж. Пешавари - круг третьего микрорайона - улица А. Магеррамова - улица М. Джалала, затем по своей линии.
Маршрут № 79
направление:
Центральный банк: круг третьего микрорайона - улица Дж. Селимова - улица А. Саламзаде (Круг Победы) - Тбилисский проспект, затем по своей линии.
поселок М. Расулзаде: Тбилисский проспект - улица С. Дж. Пешавари, круг третьего микрорайона, затем по своей линии.
Маршруты № 114А и 114В
направление:
поселки Мушвигабад и Пиракашкуль: улица М. Гасанова - улица Г.Зардаби - улица Г. Гусейнова, улица А.М. Шарифзаде, улица М. Гасанова - улица 2-я Алатава - Московский проспект (Шамахинка) потом по своей линии.
Маршрут № 119
направление:
город Хырдалан: круг третьего микрорайона - улица А. Магеррамова - улица М. Джалала, затем по своей линии.
Маршрут № 199
направление:
Молодежный городок "Абшерон": круг третьего микрорайона - улица А. Магеррамова - улица М. Джалала, затем по своей линии.
Маршрут № 29
направление:
Международный автовокзал: ул. Х. Зардаби - Х. Гусейнова, ул. - А.М. Шарифзаде, ул. - ул. М. Гасанова - 2-я ул. Алатава - Московский проспект (Шамахинка), затем по своей линии.
Маршрут № 67
направление:
поселок Баладжары: Московский проспект - улица А. Магеррамова, затем по своей линии.
Маршрут № 211
направление:
Станция метро "Гяджлик: улица М. Гасанова - улица Г. Зардаби - улица А. Салам, затем по своей линии.
Жилой массив "Ясамал": круг третьего микрорайона - Московский проспект (разворотный маневр) - ул. М. Гасанова, затем по своей линии.
Маршрут № 92
направление:
Станция метро "Мемар Аджами": Московский проспект (разворотный маневр) - улица 20 января - улица А. Магеррамова - круг третьего микрорайона, потом по своей линии.
Маршрут № 193
направление:
Т/ц Бина: улица 2-я Алатава - улица М. Гасанова - улица А.М. Шарифзаде, затем по своей линии.
Маршруты № 102 и № 159
направление:
Круг Сулу тепе: улица М. Гасанова - улица Г. Зардаби - улица Г. Гусейнова - улица А.М. Шарифзаде - улица М. Гасанова - улица 2-я Алатава - Московский проспект (Шамахинка), затем по своей линии.
Маршрут № 83
направление:
улица Тебриз: Московский проспект (разворотный маневр) - улица 20 января - улица А. Магеррамова - круг третьего микрорайона, затем по своей линии.
Поселок Баладжары: круг третьего микрорайона - улица А. Магеррамова.
Маршрут № 165
направление:
Круг третьего микрорайона - улица А. Саламзаде - Круг Победы - улица И. Талыблы - улица А.М. Шарифзаде, затем по своей линии.
Экспресс-маршрут М1
направление:
Круг третьего микрорайона: улица А. Мустафаева - ул. Дж. Салимова - ул. А. Саламзаде - проспект З. Буниядова, затем по своей линии.
Экспресс-маршрут М4
направление:
20 января: Тбилиси, просп. - ул. А. Саламзаде - Круг Победы - ул. Зардаби.
направление:
Круг третьего микрорайона: Тбилисский проспект - улица С.Дж. Пешавари - ул. Дж.Салимова - ул. А.Саламзаде - проспект З.Бунядова, затем по своей линии.
Экспресс-маршрут М7
направление:
м/ст "Иншаатчылар" : ул. А.Саламзаде - Круг победы, затем по своей линии.