В Баку изменена схема движения автобусов по 27 маршрутам

БАКУ/Trend/ - В рамках работ по реконструкции, проводимых на дороге Баку-Сумгайыт, 30 апреля и 1 мая ограничивается движение от Московского проспекта до круга 20 Января в направлении выезда из города.

Об этом сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве.

Сообщается, что по этой причине временно изменено направление движения регулярных автобусов по 27 маршрутам, работающих на этом участке:

Маршруты № 2 и №13

направление:

Международный автовокзальный комплекс: Тбилисский проспект - улица С. Дж. Пешавари, - круг третьего микрорайона - улица А. Магеррамова - улица М. Джалала, затем по своей линии.

Маршрут № 7А

направление:

Международный автовокзальный комплекс: круг третьего микрорайона - улица А. Магеррамова - улица М. Джалала, затем по своей линии.

Станция метро "Ахмадли": Московский проспект - улица М. Джалала - улица А. Магеррамова - круг третьего микрорайона, затем по своей собственной линии.

Маршрут № 7B

направление:

Центр транспортного обмена Кероглу : улица М. Гасанова - улица Г. Зардаби - проспект Тбилиси (разворотный маневр) - ул. А. Саламзаде, затем по своей линии.

Жилой комплекс Ясамал: круг третьего микрорайона - улица Р. Джафарова - Московский проспект (разворотный маневр) - ул. М. Гасанова, затем по своей линии.

Маршрут № 14

направление:

Схема движения с последней остановкой на улице М. Гасанова (станция метро 20 Января) - улица М. Гасанова. - улица Г. Зардаби - улица А.М. Шарифзаде, затем по своей линии.

Маршрут № 18

направление:

9-й микрорайон: круг третьего микрорайона - улица А. Магеррамова - улица М. Джалала, затем по своей линии.

Маршруты № 37 и 59

направление:

Международный автовокзальный комплекс: Тбилисcкий проспект - улица С. Дж. Пешавари - круг третьего микрорайона - улица А. Магеррамова - улица М. Джалала, затем по своей линии.

Маршрут № 65

направление:

Тбилисский проспект - улица С. Дж. Пешавари - круг третьего микрорайона - улица А. Магеррамова - улица М. Джалала, затем по своей линии.

Маршрут № 79

направление:

Центральный банк: круг третьего микрорайона - улица Дж. Селимова - улица А. Саламзаде (Круг Победы) - Тбилисский проспект, затем по своей линии.

поселок М. Расулзаде: Тбилисский проспект - улица С. Дж. Пешавари, круг третьего микрорайона, затем по своей линии.

Маршруты № 114А и 114В

направление:

поселки Мушвигабад и Пиракашкуль: улица М. Гасанова - улица Г.Зардаби - улица Г. Гусейнова, улица А.М. Шарифзаде, улица М. Гасанова - улица 2-я Алатава - Московский проспект (Шамахинка) потом по своей линии.

Маршрут № 119

направление:

город Хырдалан: круг третьего микрорайона - улица А. Магеррамова - улица М. Джалала, затем по своей линии.

Маршрут № 199

направление:

Молодежный городок "Абшерон": круг третьего микрорайона - улица А. Магеррамова - улица М. Джалала, затем по своей линии.

Маршрут № 29

направление:

Международный автовокзал: ул. Х. Зардаби - Х. Гусейнова, ул. - А.М. Шарифзаде, ул. - ул. М. Гасанова - 2-я ул. Алатава - Московский проспект (Шамахинка), затем по своей линии.

Маршрут № 67

направление:

поселок Баладжары: Московский проспект - улица А. Магеррамова, затем по своей линии.

Маршрут № 211

направление:

Станция метро "Гяджлик: улица М. Гасанова - улица Г. Зардаби - улица А. Салам, затем по своей линии.

Жилой массив "Ясамал": круг третьего микрорайона - Московский проспект (разворотный маневр) - ул. М. Гасанова, затем по своей линии.

Маршрут № 92

направление:

Станция метро "Мемар Аджами": Московский проспект (разворотный маневр) - улица 20 января - улица А. Магеррамова - круг третьего микрорайона, потом по своей линии.

Маршрут № 193

направление:

Т/ц Бина: улица 2-я Алатава - улица М. Гасанова - улица А.М. Шарифзаде, затем по своей линии.

Маршруты № 102 и № 159

направление:

Круг Сулу тепе: улица М. Гасанова - улица Г. Зардаби - улица Г. Гусейнова - улица А.М. Шарифзаде - улица М. Гасанова - улица 2-я Алатава - Московский проспект (Шамахинка), затем по своей линии.

Маршрут № 83

направление:

улица Тебриз: Московский проспект (разворотный маневр) - улица 20 января - улица А. Магеррамова - круг третьего микрорайона, затем по своей линии.

Поселок Баладжары: круг третьего микрорайона - улица А. Магеррамова.

Маршрут № 165

направление:

Круг третьего микрорайона - улица А. Саламзаде - Круг Победы - улица И. Талыблы - улица А.М. Шарифзаде, затем по своей линии.

Экспресс-маршрут М1

направление:

Круг третьего микрорайона: улица А. Мустафаева - ул. Дж. Салимова - ул. А. Саламзаде - проспект З. Буниядова, затем по своей линии.

Экспресс-маршрут М4

направление:

20 января: Тбилиси, просп. - ул. А. Саламзаде - Круг Победы - ул. Зардаби.

направление:

Круг третьего микрорайона: Тбилисский проспект - улица С.Дж. Пешавари - ул. Дж.Салимова - ул. А.Саламзаде - проспект З.Бунядова, затем по своей линии.

Экспресс-маршрут М7

направление:

м/ст "Иншаатчылар" : ул. А.Саламзаде - Круг победы, затем по своей линии.