В Азербайджане к внешкольным онлайн-занятиям присоединились около 15 тысяч учащихся

БАКУ /Trend/ - Число членов кружков и групп, принимающих участие в онлайн-занятиях, организованных с первого апреля внешкольными учебными заведениями находящихся в прямом подчинении министерства образования, составило порядка 15 тысяч человек.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, к онлайн-занятиям по 23 видам спорта, присоединились около восьми тысяч учеников, 796 тренеров-учителей из 15 детско-юношеских спортивных школ, входящих в структуру Республиканского спортивного центра Təhsil министерства образования, по 13 видам спорта до двух тысяч школьников и 156 тренеров-учителей из Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, спортивного лицея Vətən, Спортивного лицея № 1 города Баку, Спортивного лицея города Гянджи, а также около четырех тысяч учеников и 294 представителя педагогического состава по 103 различным кружкам Республиканского центра развития детей и молодежи, детско-юношеских центров развития №№ 1, 2, 3 и Республиканского дома художественного творчества молодежи, действующих при министерстве образования

Основная цель организации данной деятельности, к которой присоединились в целом до 15 тысяч учеников и свыше 1200 представителей педагогического состава, - поддержать лозунг главы государства "Вместе мы сила!", обеспечить полезный досуг школьников на дому, сохранить их физическую форму и развить творческие возможности.

Отметим, что наряду с онлайн-уроками при организационной поддержке министерства образования на канале Mədəniyyət ("Культура") по субботам предусматривается трансляция программы "После урока", связанной с внешкольной деятельностью.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)