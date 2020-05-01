Число трудовых договоров увеличилось почти на 100 тыс. - минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Комплексные меры, принятые в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева с целью увеличения занятости и предотвращения неформальной занятости, позволили увеличить количество трудовых договоров, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

По информации электронной системы министерства «Уведомления о трудовых договорах», с начала этого года до 1 мая 2020 года количество трудовых договоров увеличилось до 98 тысяч. На долю частного сектора приходится 88 тысяч трудовых договор.

В связи с пандемией министерство проводило регулярную работу с работодателями, в том числе с предпринимателями, по сохранению рабочих мест и заработной платы. В этом направлении осуществлялся ежедневный контроль через e-систему.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)