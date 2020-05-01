ВОЗ: Вторая волна коронавируса в Азербайджане может возникнуть из-за заражения лиц, не заболевших ранее

БАКУ/Trend/ - Вторая волна инфицирования коронавирусом может возникнуть в результате заражения лиц, не заболевших ранее.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджы, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, в случае частого нарушения правил, установленных в стране в рамках мер борьбы с пандемией, могут произойти повторные вспышки заболевания: "Если эти случаи будут единичными, то система здравоохранения справится с ними. Но бояться следующей волны заболевания не стоит. Самое главное беречь себя, и предотвратить заражение больными других".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)