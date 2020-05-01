В Азербайджане в отношении лиц, допускающих участие детей в спортивных азартных играх, предусмотрен штраф
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут оштрафованы лица, допустившие участие детей в спортивных азартных играх, сообщает в пятницу Trend.
Данный вопрос отражен в обсуждаемой на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) поправке, предлагаемой в Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно поправке, предлагается за допущение прямого или косвенного участия несовершеннолетних в спортивных азартных играх в отношении продавца этих игр применять административные санкции в виде штрафа в размере 500 манатов.
После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята во втором чтении.
(Автор: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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