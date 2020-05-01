В Азербайджане 4 мая возобновляется работа парикмахерских и салонов красоты

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возобновляется деятельность парикмахерских, салонов красоты и сферы косметических услуг.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в информации Оперативного штаба при Кабинете министров.

Отмечается, что деятельность по вышеуказанным сферам будет возобновлена в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе с 00:00 четвертого мая 2020 года.