В Азербайджане заявки 65 тыс. человек, чьи супруги уже получили единовременную выплату, были отклонены

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане заявки 65 тысяч человек, чьи супруги уже получили единовременную выплату, были отклонены, сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения.

Как отметили в ведомстве, супруги 65 тысяч лиц, обратившихся для получения единовременной выплаты (190 манатов) для малоимущих, состоящих из неформально занятых лиц, безработных и потерявших работу из-за особого карантинного режима, уже получили единовременную выплату.

"По этой причине им было отказано в единовременной выплате, о чем их оповестили посредством SMS", - отметили в минтруда.

Согласно законодательству, единовременная выплата назначается только одному из трудоспособных, но безработных супругов, не получающему никаких соцвыплат от государства и соответствующему критериям малообеспеченности, а также другим членам семьи, соответствующим указанным критериям.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)