В Азербайджане возобновляется транспортное сообщение между районами и городами - Оперативный штаб

БАКУ/Trend/ - Между районами и городами республики и Нахчыванской АР, за исключением городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района, с 00:00 четвертого мая возобновляется транспортное сообщение.

Как передает в пятницу Trend, информацию в связи с этим распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

Было отмечено, что перевозки пассажиров общественным транспортом составляют исключение.

Отметим, что после анализа текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса в Азербайджане, превентивных мер, принятых другими странами, а также рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, срок особого карантинного режима был продлен до 00:00 31 мая 2020 года.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране в связи с вирусом COVİD-19 регулярно анализируется. В соответствии с результатами принимаются соответствующие меры. По этой причине, при возникновении необходимости, с учетом динамики инфицирования вирусом COVİD-19, возможно повторное ужесточение особого режима карантина.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)