В Азербайджане выявлено еще 50 случаев заражения коронавирусом, вылечились 40 человек, 1 скончался - Оперативный штаб

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 50 случаев заражения коронавирусом, 40 человек вылечились,1 скончался, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Скончался гражданин (1957 года рождения), у которого помимо заражения коронавирусом, был сахарный диабет, артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца.

На сегодняшний день в стране выявлено 1 854 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 1 365, скончались 25 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 464 лиц, из них состояние 15 оценивается как тяжелое, 29 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведены 146 630 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)