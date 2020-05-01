Вопрос о возможности выхода из дома лиц старше 65 лет будет рассмотрен после 11 мая
БАКУ/Trend/ - В настоящее время рассматривается вопрос о разрешении людям старше 65 лет покидать свои дома. Как сообщает Trend со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кабинета министров Ибрагима Мамедова на брифинге, после 11 мая будет рассмотрен вопрос о возможности людей старше 65 лет покидать места своего проживания.
По его словам, ситуация в стране будет оценена к 11 мая, и в зависимости от ситуации будет принято соответствующее решение:
«Смягчение режима карантина, применяемое с 4 мая, может быть пересмотрено 11 мая, и решение о смягчении на следующем этапе, или наоборот, будет принято в зависимости от положения. Ситуация будет тщательно контролироваться и будут приниматься соответствующие решения".
(Автор: Самир Али)
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