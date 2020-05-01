Рамин Байрамлы: Первая модульная больница в Азербайджане будет передана TƏBİB на будущей неделе

БАКУ/Trend/ - На следующей неделе Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) будет передана первая модульная больница в Азербайджане.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель TƏBİB Рамин Байрамлы, передает в пятницу Trend.

По его словам, в настоящее время в стране продолжается сооружение модульных больниц.

"Первая такая больница будет передана TƏBİB на следующей неделе. Тренинги для работников этих больниц находятся на стадии завершения. Строительство таких больниц позволит увеличить коечный фонд и повысить кадровый потенциал в стране", - подчеркнул Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)