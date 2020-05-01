Рамин Байрамлы: В Азербайджане каждую неделю наблюдается снижение количества заражений инфекцией коронавируса

БАКУ/ Trend - В Азербайджане каждую неделю наблюдается снижение количества заражений инфекцией коронавируса.

Об этом на проходящем сегодня брифинге заявил Рамин Байрамлы, председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB)

Однако, по его словам, из-за ослабления карантинного режима, после 27 апреля произошло снижение в положительной динамике уменьшения количества инфицирования. Это говорит о том, что мы не готовы к любому развитию сценария:

«На сегодняшний день в Азербайджане количество зараженных коронавирусом составляет 1854 человека, из них 25 скончались. В настоящее время 464 активных больных коронавирусом проходят лечение в специальных клиниках в Баку и регионах, 20 из них находятся в реанимации, 8 подключены к аппаратам искусственного дыхания».

Байрамлы сказал, что на Баку приходится около 50 процентов случаев заражения коронавирусом в стране. Двадцать два процента инфицирования приходится на людей в возрасте 50-59 лет. Среди зараженных инфекцией большинство составляют женщины.

(Автор: Ильхама Исабалаева)