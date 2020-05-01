БАКУ /Trend/ - В ряде общественных мест Азербайджана использование защитных средств будет обязательным.

Об этом на сегодняшнем брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в связи с режимом карантина в Азербайджане составлено шесть новых инструкций по приему граждан, поведению в общественном транспорте, на рынках и ярмарках, объектах туризма и общепита, по деятельности отдельных компаний.

Председатель TƏBİB сказал, что указания переданы соответствующим структурам: "Завтра они будут размещена на сайте koronavirus.info Эти указания должны неукоснительно выполняться".

Байрамлы добавил, что соблюдение социальной дистанции в общественных местах важно: "В ряде общественных мест использование защитных средств будет обязательным. Вопрос об этом будет отражен в инструкциях".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)