Рамин Байрамлы: Граждане должны сознавать, что в течение ближайшего года возвращения к нормальной жизни не будет

БАКУ /Trend/ - Граждане должны осознавать, что возвращение к нормальной жизни в течение ближайшего года не будет возможным

Об этом сказал председатель Объединения по управления медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы, передает в пятницу Trend.

По его словам, статистика инфицирования в Баку, Сумгайыте, Лянкяране, Гяндже, а также в Абшеронском районе требует более серьезного похода к ситуации.

Байрамлы добавил, что решение о ряде помлаблений вынесено с учетом определенных социально-экономических факторов и на основании серьезнейших анализов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)