Призыв на военную службу в Азербайджане будет осуществляться в особом порядке

БАКУ /Trend/ - Призыв на военную службу и возвращение домой отслуживших военнослужащих в Азербайджане будет осуществляться в особом порядке.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, если во время прохождения военной службы не соблюдать правила в связи с коронавирусом, было бы крайне сложно защитить военнослужащих, и с этой точки зрения, в местах прохождения военной службы будут продолжены карантинные меры.

Байрамыл также добавил, что семьи скончавшихся от коронавируса лиц находятся в центре внимания государства.

"В координации с правительством будет проделана работа в направлении награждения и присвоения соответствующими почетными званиями врачей, самоотверженно борющихся с коронавирусом, а также пострадавших в связи с профессиональной деятельностью", - сказал Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)