Рамин Байрамлы: В Азербайджане 90 % врачей, инфицированных коронавирусом, выздоровели и были выписаны домой
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 90 процентов врачей, инфицированных коронавирусом, выздоровели и были выписаны домой.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы.
По его словам, среди медработников, занятых дезинфекцией, были выявлены случаи инфицирования, однако это единичные случаи.
Он отметил, что 90 процентов врачей, инфицированных коронавирусом, выздоровели и были выписаны домой.
“Находящихся в критическом состоянии среди них нет. В последние дни также не зафиксированы случаи инфицирования среди врачей", - сказал Байрамлы.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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