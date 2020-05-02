В ряде сфер в Азербайджане введен особый санитарный режим
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров вынес постановление о регулировании санитарной ситуации на территории Азербайджана в период особого режима карантина.
Как передает в субботу Trend, постановление подписал премьер министр Али Асадов.
Документ подписан с целью продолжения мер, принятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана.
В период особого режима карантина, объявленного на территории Азербайджана с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, особый санитарный режим введен в нижеприведенных сферах и направлениях:
- деятельность в связи с торговлей продуктами питания;
- деятельность предприятий общественного питания;
- деятельность в сфере туризма и отелей;
- деятельность в сфере общественного транспорта;
- деятельность структур, осуществляющих прием граждан;
- деятельность в сфере торговли и обслуживания, деятельность офисов.
В соответствии с требованиями статьи 3 закона Азербайджана "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" главным государственным санитарным врачом Азербайджана будут утверждены нижеприведенные методические указания:
- "Методические указания по профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 в предприятиях, занятых торговлей продуктов питания (пункты оптовой и розничной продажи, рынки, ярмарки)";
- "Методические указания по профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 в предприятиях общественного питания";
- "Методические указания по профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 в секторе туризма и отелей";
- "Методические указания по профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 в общественном транспорте";
- "Методические указания по профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 в структурах, осуществляющих прием граждан";
- "Методические указания по профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 в различных сферах торговли и обслуживания, офисах".