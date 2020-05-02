БАКУ/Trend/ - В Азербайджане определены правила осуществления педагогической деятельности. Решение об этом было выдвинуто Кабинета министров и подписано премьер-министром Али Асадовым, сообщает в субботу Trend.

Данный документ подготовлен на основе статьи 36-1.1 закона Азербайджанской Республики "Об образовании" и статьи 27.1 закона Азербайджанской Республики "Об общем образовании" и определяет правила занятия педагогической деятельностью, которые распространяются на все общеобразовательные учреждения страны с учетом статьи 2.3 закона.

Согласно правилам, для лиц, которые имеют право заниматься педагогической деятельностью, определены квалификационные требования для ее осуществления.

Согласно статье 36-1.2 Закона "Об образовании", следующие лица не могут заниматься педагогической деятельностью:

- лица, которым запрещено заниматься педагогической деятельностью по вступившему в законную силу решению суда;

- лица, которые обвиняются или были осуждены за тяжкие преступления;

- лица, в отношении которых есть вступившие в законную силу по решению суда заключения о недееспособности или ограниченной дееспособности, а также решение о применении принудительных мер медицинского характера;

- лица, у которых выявлены заболевания, указанные в перечне, утвержденном решением № 57 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 18 февраля 2019 года;

- педагогический работник, трудовой договор которого был расторгнут в связи с нарушением утвержденных министерством образования Азербайджанской Республики «Правил этического поведения учителей», не может заниматься педагогической деятельностью в течение 1 (одного) года.