На основных улицах и проспектах Баку проводится дезинфекция
БАКУ /Trend/ - На основных улицах и проспектах Баку осуществляются работы по дезинфекции.
Как сообщает в субботу Trend, работы по дезинфекции с использованием специальных химических веществ осуществляются на 200 основных улицах и проспектах столицы, выбранных согласно интенсивности движения и плотности потока автомобилей.
Отметим, что учитывая определенную токсичность этих веществ, гражданам не следует выходить на улицы без крайней необходимости.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)
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