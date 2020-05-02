В Азербайджане выявлено 40 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 46 человек – Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 40 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 46 человек, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране выявлено 1894 случая инфицирования коронавирусом, 1411 человек излечились и были выписаны домой, 25 человек скончались. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 458 человек. Из них состояние 14 оценивается как тяжелое, 23 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане с целью выявления коронавируса было проведено 152 597 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)