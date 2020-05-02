Минтруда Азербайджана: В назначении единовременной выплаты отказано свыше 40 тысячам человек
БАКУ /Trend/ - В назначении единовременной выплаты отказано 41 тысяче человек, которые на момент обращения находились за рубежом.
Как сообщили в субботу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в ходе рассмотрения обращений для получения единоврменной выплаты в размере 190 манатов посредством информационной базы соответствующих структур было установлено, что 41 тысяча лиц на момент обращения находились за пределами страны.
Этим гражданам было отказано в назначении выплаты, и направлено сообщение с соответствующей информацией.
Отметим, что все обращения, поступившие в министерство для получения единовременной выплаты, анализируются и рассматриваются на основании информации порядка 25 электронных информационных систем госструктур, после чего выносится объективное решение.
(Текст: Турал Гараджаев)