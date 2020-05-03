В Азербайджане определились правила в связи с деятельностью в сферах торговли и обслуживания

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены методические правила в связи с профилактикой коронавирусной инфекции COVİD-19 в различных сферах торговли и обслуживания.

Как сообщает Trend, документ подготовлен на основании научных исследований, проводимых в настоящее время с целью защиты здоровья граждан и сотрудников, работающих в различных сферах торговли и обслуживания, а также в офисах.

Как известно COVİD-19 передается непосредственно воздушно-капельным путем, либо если притронуться к ротовой полости, глазам, носу после контакта с зараженной поверхностью.

Профилактика заболевания заключается в соблюдении правил гигиены, социальной дистанции. Регулярная дезинфекция поверхностей общего пользования в общественных местах снижает риск инфицирования.

Общие показания:

Меры, которые следует принять в предприятиях сферы обслуживания в рамках борьбы с COVID-19:

• санитарно-бытовые комнаты (санузлы, раздевалка и др.) должны содержаться в рабочем и чистом виде согласно санитарно-гигиеническим правилам;

• постоянное обеспечение предприятия чистящими средствами и дезинфицирующими веществами;

• обеспечение всей территории сосудами с дезинфицирующими средствами для рук;

• обеспечение наличия одноразовых салфеток для рук;

• обеспечение сотрудников достаточным количеством медицинских масок и перчаток;

• с учетом контакта работником с большим количеством людей в течение дня, обеспечить правильное использование сотрудниками одноразовых масок, а также дезинфицирующих растворов;

• предусмотреть отдельные закрытые пакеты для утилизации использованных одноразовых медицинских масок, а также последующее обезвреживание отходов в соответствующем порядке;

• обеспечить работу сотрудников с одним и тем же составом и не допустить их ротацию;

• для снижения возможного риска инфицирования обеспечить контактирование с поставщиками и клиентами одних и тех же сотрудников, назначенных руководством;

• обеспечение дезинфекции на кухне, в комнатах персонала, санузлах и служебных помещениях;

• обеспечение минимального расстояния в один метр между стульями в обеденном зале;

• обеспечение минимального расстояния в два метр между столами в обеденном зале;

• регулярное проветривание залов и комнат;

• регулярное информирование персонала, в том числе о последних данных в связи с пресечением распространения инфекции;

• своевременная утилизация отходов, содержание в чистоте контейнеров для отходов;

• с целью информирования клиентов разместить инфографику на входах и выходах предприятия, на холодильниках, полках, прилавках и других местах, а также представить ее каждому потребителю при осуществлении оплаты.

При осуществлении дезинфекционных работ следует придерживаться нижеприведенной последовательности:

• механическая очистка;

• непосредственная очистка с использованием горячей воды, при необходимости применив моющие средства;

• ополаскивание: полное удаление использованного моющего средства с поверхности горячей водой;

• дезинфекция: осуществляется в соответствии с инструкцией по использованию разрешенных дезинфицирующих средств.

Детали, на которые следует обратить внимание при использовании дезинфицирующих средств:

• в обязательном порядке должен быть учтен срок годности и правила использования, указанные в инструкции по применению;

• не использовать в концентрации, превышающей требуемую;

• для недопущения ошибочного применения другими лицами на упаковке следует сделать отметку о составе и дате изготовления раствора;

• регулярность дезинфекции должна быть запланирована;

• персонал, проводящий дезинфекцию, в обязательном порядке должен быть обеспечен защитными средствами (перчатки, маски);

• после завершения дезинфекции, участок, где была проведена работа, должен быть проветрен;

Участки, где важно провести дезинфекцию и рекомендуемые дезинфицирующие вещества:

• коврики на входах и выходах (раствор хлора или другие);

• двери и ручки дверей (спиртовой раствор и другие);

• шкафы, предназначенные для хранения личных вещей потребителей, а также ручки этих шкафов (спиртовой раствор и другие);

• полки, стеллажи с продукцией, корзины и коляски, которыми перевозятся продукция (спиртовой раствор и другие);

• эскалаторы и их перила, лифты в многоэтажных предприятиях (спиртовой раствор и другие);

• полы (раствор хлора и другие);

• ручки холодильников (спиртовой раствор и другие);

• раздевалки (раствор хлора и другие);

• санузлы (раствор хлора и другие);

• склады (раствор хлора и другие);

• участки для отходов (раствор хлора и другие);

• ящики для отходов (спиртовой раствор и другие);

• терминалы оплаты (спиртовой раствор и другие);

• конвейеры на кассах (спиртовой раствор и другие).

Личная гигиена персонала:

• персонал должен соблюдать правила личной гигиены, вымыть руки перед началом работы, после контакта с отходами, после работ по очистке, похода в санузел, после кашля и чихания, контакта с деньгами, курения сигарет;

• любая открытая рана на руках персонала должна быть покрыта водонепроницаемой повязкой, необходимо немедленно сообщить о ране в медучреждение.

Обследование персонала:

• почувствовав характерные для COVİD-19 симптомы (высокая температура, сухой кашель, одышка, понос) во время работы, работник немедленно должен приостановить работу, с немедленной изоляцией в отдельной комнате. Для оказания помощи этому лицу следует немедленно обратиться в скорую помощь по номеру 103;

• если работник почувствует характерные для COVİD-19 симптомы (высокая температура, сухой кашель, одышка, понос) до того, как прийти на работу, он должен сообщить об этом руководству, самоизолироваться дома и немедленно обратиться в скорую помощь по номеру 103 для оказания ему медицинских услуг;

• рабочее место сотрудника с симптомами заболевания должно быть продезинфицировано;

• при положительном результате лабораторных тестов на COVID-19, у всех его коллег, с кем тесно контактировал инфицированный, необходимо взять тесты, и до получения результатов они должны быть изолированы дома.