Обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародовано расписание школьных занятий на 4 мая в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, передает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство.

Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке минобразования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.

Также видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале и официальной странице в Facebook министерства образования, на портале видеоуроков ведомства.

(Автор: Ильхама Исабалаева)