В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию
БАКУ/Trend/ - Опубликовано расписание телеуроков по профессиональному образованию, запланированных на 4 мая в рамках передачи «Время урока» на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает Trend.
Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке минобразования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.
Также посмотреть выпуск программы "Время урока" можно на Youtube (https://bit.ly/2WYaWU9), на странице в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования (https://video.edu.az/).
(Автор: Ильхама Исабалаева)
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