"Дочка" ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" оказала продпомощь семьям беженцев, вынужденных переселенцев и шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Дочерняя компания ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" - ООО "Azertutun ASK" и Наримановский районный отдел Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев в дни особого карантинного режима оказали продовольственную помощь семьям беженцев, вынужденных переселенцев, а также семьям шехидов.

Как сообщает Trend, 200 коробок с продуктами были переданы семьям беженцев, вынужденных переселенцев и шехидов из Джабраилского, Зангиланского, Физулинского и Агдамского районов, которые с 1993 года проживают в общежитии, расположенном в Наримановском районе Баку.

Семьи в свою очередь поблагодарили за оказанную поддержку и отметили, что государство всегда уделяет большое внимание решению их социальных проблем и всегда заботится о них.