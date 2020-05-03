В Азербайджане выявлено еще 38 случаев заражения коронавирусом, вылечились 30 человек - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 38 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 30 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодняшний день в стране выявлено 1 932 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 1 441, скончались 25 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 466 лиц, из них состояние 19 оценивается как тяжелое, 26 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведены 157 932 тестов.
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