Минэкологии Азербайджана провело очередной рейд в прибрежной полосе Каспийского моря

БАКУ/Trend/ - С целью определения антропогенного воздействия на Каспийское море и изучения уровня загрязнения морской воды на побережье в Бинагадинском, Сабунчинском, Хазарском районах Баку и в Сумгайыте были проведены очередной мониторинг и исследования образцов морской воды, а также микробиологический анализ, сообщает в понедельник Trend.

Об этом сказал начальник Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга министерства экологии и природных ресурсов Арастун Гасанов.

По его словам, министерство также расследовало жалобы относительно сброса в Каспий сточных вод из поселков Кюрдаханы и Зых.

Анализ проб, взятых из сточных вод в поселках Кюрдаханы и Зых, показал, что уровень загрязнения на этих территориях превышает санитарные нормы: "В целом, в результате мониторинга в некоторых местах наблюдалось незначительное снижение уровня загрязнения морской воды. Это связано с тем, что в период карантина предприятия общественного питания не функционируют".

При этом глава ведомства отметил, что в некоторых местах уровень загрязнения морской воды все еще превышает санитарные нормы. Это связано с отсутствием на территории централизованной канализационной сети и сбросом сточных вод, образующихся в жилых районах, непосредственно в Каспийское море: "С целью обеспечения предотвращения попадания сточных вод в море до начала пляжного сезона и устранения других выявленных нарушений законов министерство дало обязательные для исполнения указания и разослало предупредительные письма-оповещения".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)