За сутки в Гяндже зафиксировано 32 случая инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Азербайджане были выявлены 52 новых случая заболевания коронавирусом. При этом 32 случая инфицирования зарегистрированы только в одной Гяндже. Обострение эпидемиологической обстановки в Гяндже свидетельствует о серьезных нарушениях требований режима карантина. Об этом сказал член Оперативного штаба при Кабмине, руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Васиф Алиев, сообщает в понедельник Trend.

По словам главы рабочей группы, столь высокий показатель заболеваемости в Гяндже зафиксирован относительно недавно, что говорит об уклонении жителями требований после смягчения режима карантина.

«Это касается не только Гянджи, но и других крупных городов страны. После смягчения режима карантина, все больше людей начали выходить на улицы, при этом игнорируя правила личной защиты. Граждане перестали соблюдать социальную дистанцию и не носят масок. Правительство предприняло все меры для борьбы с распространением болезни, теперь граждане должны проявить ответственность и строго соблюдать карантинные меры», - сказал он.

Васиф Алиев напомнил, что на одном из последних брифингов Оперативный штаб обнародовал зоны наиболее частого заражения коронавирусом. В эти зоны, кроме Гянджи, также входят Баку, Сумгаит, Лянкяран. Напряженная эпидемиологическая обстановка и обусловило решение властей, которые не распространили смягчение карантинного режима на эти города.

«Стремительный рост числа инфицированных в Гяндже нужно воспринимать как серьезный сигнал. Если не соблюдать режим карантина, то ухудшится ситуация и в других городах. Люди должны понимать, что борьба с коронавирусом - это не проблема одного-двух дней. Нужно более серьезно относиться к создавшейся ситуации», - сказал он.

Представитель Оперативного штаба добавил, что ситуация с коронавирусом в Азербайджане анализируется ежедневно, и если будет наблюдаться тенденция с ростом числа больных, то режим карантина будет не только продлен, но и снова ужесточен.

Отвечая на вопрос о лечении больных коронавирусом в Гяндже, Васиф Алиев отметил, что лишь в редких случаях особо тяжелые больные перевозятся в Баку.

«В регионах Азербайджана есть больницы и профессиональные врачи, которые оказывают всю необходимую помощь больным. Также в рамках проекта REACT-C19 в Азербайджан прибыли врачи, обучавшиеся в Турции. Эти врачи также направлены в регионы», - сказал он.