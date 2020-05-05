Регистрация учителей на портале "Виртуальной школы" не является обязательной - минобразования Азербайджана

Общество 5 мая 2020 14:08 (UTC+04:00)
Регистрация учителей на портале "Виртуальной школы" не является обязательной - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Регистрация учителей на портале "Виртуальной школы" www.virtual.edu.az не является обязательной.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель заведующего отделом министерства образования Орхан Аббасов.

По его словам, это зависит от наличия или отсутствия доступа учителя к интернету и от других вопросов технического характера.

"Регистрация в системе носит добровольный характер, ни перед одним из учителей не поставлено требований по поводу регистрации", - сказал Аббасов.

По его словам, мнение о том, что учащиеся, не прошедшие регистрацию на портале, не смогут пройти итоговое оценивание или получить аттестат, тоже полностью ошибочны. Аббасов подчеркнул, что число зарегистрированных на портале "Виртуальной школы" превышает прогнозируемый показатель, и среди них есть также жители отдаленных сел.

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса с начала марта во всех учебных заведениях страны был приостановлен учебно-воспитательный процесс. Ввиду этого с 11 марта на телеканале "Mədəniyyət" при организационной поддержке министерства образования для учащихся транслируется программа "Время урока".

Для обеспечения интерактивности телеуроков и расширения образовательных возможностей в рамках дистанционного обучения минобразования со второго апреля запустило проект «Виртуальная школа».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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