В Азербайджане выявлено еще 76 случаев заражения коронавирусом, вылечились 28 - Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлено 76 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 28 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодняшний день в стране выявлено 2 060 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 508, скончались 26 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 526 лиц, из них состояние 21 человека оценивается как тяжелое, 27 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период были проведены 164 481 тест.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)